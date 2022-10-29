لأول مرة السيسي يعلق على ارتفاع اسعار الدولار

2022/10/29 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على ارتفاع سعر صرف الدولار، وسط بلوغه رقما قياسيا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة.وخلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، قال الرئيس […]

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