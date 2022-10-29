“كمبيوتر عملاق” يتوقّع بطل كأس العالم 2022

2022/10/29 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني بدأت التوقّعات تزيد مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر) والتي تستمر حتى 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبلين.وتوقّع “كمبيوتر عملاق” أن يجمع نهائي النسخة […]

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