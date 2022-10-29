وزير الداخلية يوجه مفاصل الوزارة للتعاون المشترك في محاربة آفة المخدرات

2022/10/29 | 14:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، توجيهات لجميع مفاصل الوزارة تخص آفة المخدرات وانسيابية حركة السير في الشوارع.

وقال الشمري في كلمة له خلال ترؤسه مؤتمراً موسعاً مع قادة الوزارة ومدراء شرطة المحافظات، إن “على جميع المفاصل التعاون المشترك لمحاربة آفة المخدرات”، مشدداً على “ضرورة تنظيم لقاءات أسبوعية لأسر الشهداء والجرحى”.

وأضاف أنه “سيكون هناك تقييم لعمل الضباط في وزارة الداخلية، فضلاً عن إعطاء مدة شهرين لتقييم أداء الوكالات والمديريات”، موجهاً “مديرية المرور بالعمل على توفير انسيابية في الشارع وعدم قطع الطرق للمواكب العسكرية”.

وشدد على “ضرورة قيام مراكز الشرطة بإنجاز الدعاوى المتأخرة”.

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