المصرف العراقي الإسلامي يقرر توزيع أرباح نقدية بمقدار 7.2 مليار دينار

2022/10/29 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قرر المصرف العراقي الإسلامي، السبت، توزيع أرباح على مساهميه بمقدار 7.2 مليار دينار، بنسبة 2.9% من رأس المال.

وقال رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية علاء الموسوي في بيان، إن "الهيئة العامة للمصرف العراقي الإسلامي عقدت اجتماعها اليوم في السليمانية وقد تضمن الاجتماع ما يلي :1 - تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2021 وقد طرحنا الكثير من الاسئلة والاستفسارات وتم الإجابة عليها وبعد ذلك تمت المصادقة عليها2 - تم إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ومكافأتهم 3 - تقرر توزيع أرباح نقدية مقدارها 7 مليار و250 مليون دينار وبنسبة 2.9 % من راس المال4 - تم انتخاب رئيس واعضاء مجلس الإدارة".

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