النفط تعلن قرب تنفيذ برامج المسح للحقول الحدودية

2022/10/29 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت شركة الاستكشافات النفطية التابعة لوزارة النفط، اليوم السبت، الانتهاء من عمليات المسح الزلزالي لبرنامج الفاو، وفيما أكدت قرب تنفيذ برامج المسح للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار، حددت نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة.

وقال مدير الشركة، علي جاسم حمود، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "شركة الاستكشافات النفطية يتوفر لديها حالياً أحدث التقنيات في مجال الاستكشاف، والمعالجة والتفاسير التي لا تختلف عما موجود في الدول المجاورة"، مبيناً أن "الشركة أخذت على عاتقها مواكبة التطورات والتقنيات الحديثة في عملية الاستكشاف".

وأضاف حمود، أن "الشركة تملك قاعدة بيانات متكاملة، وإمكانيات بشرية وخبرات متراكمة، ما يجعلها محط إعجاب لدى كوادر وزارة النفط، وهي لا تقل خبرة عن الشركات الأجنبية"، لافتاً إلى أن "الشركة تصنف ضمن المستوى الأول على الشركات العربية، لما تمتلكه من إمكانيات ومعدات حديثة وكوادر، فضلاً عن تراكم الخبرات".

وأشار إلى أن "الكادر العراقي يتميز بخبرته الواسعة على الكوادر الأخرى، الأمر الذي أثبتته التجارب والشهادات التقديرية التي تحصلت عليها الشركة من خلال عملها مع شركات النفط العالمية"، موضحاً أن "شركة الاستكشافات أخذت على عاتقها تطوير حقول جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وبعد استكمال الخطوات القانونية للمصادقة على جولة التراخيص سيتم تطوير الخامسة".

وتابع أن "الشركة ستنفذ برامج المسح للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار"، مبيناً أن "بداية عمليات التطوير هي عمليات المسح الزلزالي، وهنالك دعم وتنسيق متواصل من قيادة القطاع النفطي على إحالة تلك العقود وتنفيذ البرامج إلى شركة الاستكشافات النفطية".

ولفت إلى أنه "تم الانتهاء من عمليات المسح الزلزالي لبرنامج الفاو، وتم إنجازه وفق ما هو مخطط له، ويجرى العمل حالياً بواسطة 8 فرق تعمل في مختلف المحافظات العراقية"، مشيراً إلى "وجود فرقتين هما السابعة والثامنة تعملان في محافظة نينوى في حقل (قصب جوان) وحقل (ساسان) لإجراء عمليات المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد للحقول".

ونوه إلى أن "شركة الاستكشافات لديها فرقتان أيضاً تعملان في محافظة الأنبار وفق برنامج ملح ثرثار الاهتزازي، والفرقة الزلزالية الثالثة تعمل في محافظة المثنى، أما الفرقة الرابعة فقد انتهت من عمليات المسح الزلزالي ضمن مشروع برنامج الفاو، والعمل يجرى حالياً في بداية مشروع السويب ضمن برنامج نهر عمر"، موضحاً أن "الفرقة الخامسة تعمل حالياً في تنفيذ مشروع المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد في منطقة شمال الأحدب من خلال (الديناميت)".

وبين أن "نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة تصل إلى 88‎%‎، أما مشروع أم قصر فتم إنجاز العمل به مؤخراً".

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