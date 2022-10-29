تسجيل حالة وفاة بين أحد المشاركين بتجارب سريرية لعقار الزهايمر

2022/10/29 | 14:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجّح أنّ العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة لمرض الزهايمر الذي بدا واعدًا في مرحلة التجارب السريرية الثالثة، قد ساهم بوفاة أحد المشاركين في الدراسة، وفقًا لتقرير الأحداث المعاكسة الذي نشرته المنصة الرقمية الصحية ستات.

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