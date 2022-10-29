هل سيتمكن رئيس الحكومة الجديد من فتح ملف شركات الهاتف النقال؟ (استطلاع)

2022/10/29 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتضع وكالة (بغداد اليوم) بين يدي متابعيها الكرام استطلاعاً يتعلق في ما إذا كان باستطاعة رئيس الحكومة الجديد محمد شياع السوداني، فتح ملف شركات الهاتف النقال و"الفساد" الحاصل فيها؟

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