موازنة 2023.. أول قوانين حكومة السوداني الى البرلمان (تفاصيل)

2022/10/29 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مقرر مجلس النواب غريب عسكر، اليوم السبت، عن اول القوانين التي تعتزم حكومة محمد شياع السوداني ارسالها الى المجلس خلال الفترة المقبلة.

وقال عسكر، في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "اول القوانين التي تعتزم حكومة محمد شياع السوداني ارسالها الى البرلمان العراقي هي الموازنة العامة لسنة 2023، فهي سوف تعمل على تعديل هذا المشروع وفق برنامجها الحكومي".

وبين عسكر ان "مجلس النواب فور وصول الموازنة له سوف يشكل لجان لدراستها وتشريعها مع بداية السنة المالية، نعتقد ان الموازنة ستكون مختلفة عن الموازنات السابقة، بسبب وجود وفرة مالية بسبب ارتفاع أسعار النفط".

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