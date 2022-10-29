الصابئة المندائيون يتوعدون بمقاضاة المطرب ’صلاح البحر’ بسبب أغنية

2022/10/29 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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توعدت كتلة الصابئة المندائيين النيابية، اليوم السبت، بمقاضاة المطرب ’صلاح البحر’ بسبب أغنية اعتبرتها مسيئة للمكون المندائي.وقال رئيس الكتلة، النائب اسامة البدري، في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فديو كليب للمدعو صلاح البحر والذي يحتوي على اساءة كبيرة لابناء المكون المندائي والتي تضمنت مفردات السحر والشعوذة ونسبها للديانة المندائية".واضاف ان "الديانة المندائية هي احدى الديانات السماوية وان كتابنا المقدس (الكنزا ربا) يحرم اعمال السحر والشعوذة كما هي محرمة في بقية الديانات المحترمة".وتابع: " نستنكر بأشد العبارات هذه التصرفات الصبيانية من قبل المدعو صلاح البحر وكاتب الاغنية والتي لا تمثل الفن والثقافة العراقية".وأكمل: "نؤكد احتفاظنا بحقنا القانوني في مقاضاة صلاح البحر وشاعر الاغنية وندعوا السيد وزير الثقافة و نقابة الفنانين واتحاد الادباء لاتخاذ دورهم في محاسبة كل من يحاول الطعن والمساس بالمكونات العراقية الاصيلة ودياناتهم".

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