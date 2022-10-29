بريطانيا.. فتح تحقيق بعد

2022/10/29 | 15:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد البحرية الملكية البريطانية إنه "منزعج للغاية" من مزاعم حول تعرض عاملات في الغواصات للتنمر والتحرش الجنسي، وأمر بإجراء تحقيق.

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