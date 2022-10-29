البدري يعلق على فيديو كليب لـ”صلاح البحر” اساء للمندائية

2022/10/29 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق رئيس كتلة الصابئة المندائيين النائب اسامة البدري على فيديو كليب لـ”صلاح البحر” اساء لابناء المكون المندائي.وقال البدري في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فديو كليب للمدعو صلاح البحر والذي يحتوي على اساءة كبيرة لابناء المكون المندائي والتي تضمنت مفردات السحر والشعوذة ونسبها للديانة المندائية”.واضاف ان “الديانة […]

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