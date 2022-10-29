السياسة بين الواقعية والشعارات

2022/10/29 | 15:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: هيثم الخزعلي السياسة فن الممكن، اي الأمر الواقعي، والدول عادة لا...

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