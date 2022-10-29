2022/10/29 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني توصلت دراسة طبية جديدة إلى دواء جديد، يساهم في إنقاص الوزن بهدف حماية مرضى السكري من مضاعفات المرض، وصولاً إلى التخلص منه، إن كان ذلك ممكناً.ونشر موقع Pubmed، الطبي، توصية بإجازة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجازة دواء جديد لإنقاص الوزن..



مناسب لمرضى السكري المركز الخبري الوطني.

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