2022/10/29 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، مؤتمراً موسعاً مع قادة الوزارة ومديري شرطة المحافظات.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان “الوزير أكد على جميع مفاصل الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال اجتماعه الأول..



وزير الداخلية يصدر توجيها للمرور المركز الخبري الوطني.

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