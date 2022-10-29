رئيس جهاز مكافحة الإرهاب يكرم مجموعة من العمليات الخاصة

2022/10/29 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى معالي رئيس جهاز مُكافحة الإرهـاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي اليوم السبت مجموعة من شُجعان مُكافحة الإرهاب الذين نفذوا عملية بطولية في مُحافظة ديالى شرق البلاد .

وأشاد السيد رئيس الجهاز بالعملية التي نُفذت هُنالك واصفًا أياها بالذكية والنوعية، وأمر أن يُعمم الأسلوب المُستخدم على باقي وحدات الجهاز لتكامله من الناحية الاستخبارية والتكتيكية.

كما وأمر الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي بتكريم هؤلاء الشُجعان مؤكدًا أن الجهاز قد وصل إلى قمة الهرم ويحظى باحترام العالم بفضل تضحيتهم واجتهادهم

وخلال معرض كلامه أكد على أن الجهاز مُستمر بهذه الواجبات النوعية التي جعلت العدو يخاف من ظله ويرفض الخروج من جحوره نتيجة الضربات المُستمرة من قبل الجهاز والأجهزة الأمنية العراقية.

وأشار رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب أن المرحلة المقبلة ستشهد بناء وحدات اضافية وتطوير للبنى التحتية الخاصة برجال العمليات الخاصة .

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