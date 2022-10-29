ميسي ضد رونالدو؟ “كمبيوتر خارق” يتنبأ بالفائز بمونديال 2022

2022/10/29 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولهذه الغاية، لجأت مجلة “FourFourTwo” إلى خدمات شركة “BCA Research”، التي استخدمت بدورها عددا كبيرا من البيانات، بما في ذلك إحصائيات اللاعبين في لعبة “FIFA”.

كما حللت بيانات من 192 مباراة أجريت في دور المجموعات خلال نسخ المونديال الخمس الماضية.

وتوقع الكمبيوتر الخارق لقاء يجمع بين المنتخبين البرتغالي والأرجنتيني في نهائي كأس العالم، الذي سينطلق بعد أيام قليلة.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن نتيجة التوقع كانت “مثيرة”، على اعتبار أنها تجمع أفضل لاعبَي كرة قدم خلال السنوات الماضية، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، كما أنهما قد يسجلان آخر ظهور لهما في المونديال.

وخلص الكمبيوتر في نهاية المطاف إلى أن الأرجنتين ستكون حاملة لقب المونديال هذه السنة، بعد أن تتغلب على البرتغال بركلات الترجيح.

ويوجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثالثة رفقة كل من السعودية والمكسيك وبولندا، أما نظيره البرتغالي فيتواجد في المجموعة الثامنة والأخيرة مع غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية.

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