الكمارك: جهات تحاول التشهير لغرض الحصول على مناصب وازاحة المسؤولين في الهيئة

2022/10/29 | 15:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدرت الهيئة العامة للجمارك، السبت، 29 تشرين الاول، 2022، بياناً بشأن...

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