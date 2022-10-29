2022/10/29 | 15:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: مع تشكيل حكومة عراقية جديدة، تجددت المطالبات بتغيير سعر صرف الدولار...

ظهرت المقالة تشكيل حكومة السوداني يدفع العراقيين مجددا الى المطالبة بخفض سعر صرف الدولار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل حكومة السوداني يدفع العراقيين مجددا الى المطالبة بخفض سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل حكومة السوداني يدفع العراقيين مجددا الى المطالبة بخفض سعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).