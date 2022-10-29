رئيس وزراء بريطانيا قد يجمد المساعدات الخارجية عامين آخرين

2022/10/29 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة تليغراف أمس الجمعة نقلاً عن مصادر إن رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك يدرس تجميد ميزانية المساعدات الخارجية للبلاد عامين إضافيين.

وتم تحديد حجم انفاق بريطانيا على المساعدات الخارجية بواقع 0.5 % من الدخل القومي.



وكانت الحكومة قد خفضت إنفاق مساعداتها الخارجية منذ عامين مع مواجهة المالية العامة ضربة قوية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال سوناك، الذي كان وزيراً للمالية في ذلك الوقت، العام الماضي، إن الإنفاق الخارجي لا بد وأن يعود إلى 0.7 في المئة من الناتج الاقتصادي بحلول 2024-2025.

ولكن تقرير تليغراف قال إن المسؤولين يفكرون في تمديد خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية عامين آخرين إلى 2026-2027.

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