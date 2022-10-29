رؤية بانورامية على شرق ذلك المتوسط

2022/10/29 | 15:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقابلة سفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر التي تحدثت بها إلى قناة الـCNN لافتة جدا، والأميرة بحديثها باللغة الإنكليزية المتقنة حد الاكتمال تثير الإعجاب لا بمهاراتها اللغوية وحسب، بل بقدرتها السياسية على المناورة الذكية وتسديد الأهداف المرتدة امام أسئلة تشبه كمائن من حقول الألغام.

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