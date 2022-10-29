’حيتان الفساد’ تبتلع ميناء الفاو بقوة السلاح.. ما علاقة سرقة أموال الضرائب؟.. ملف ’خطير’ بين يدي السوداني

2022/10/29 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةطالب عدد من اهالي محافظة البصرة، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بالتدخل العاجل والسيطرة على مشروع ميناء الفاو، فيما اشاروا الى اضطلاع شخصيات متهمة بسرقة أموال الضرائب لها يد في مشروع الميناء.وأكد مراسل (بغداد اليوم) أن "عددا من اهالي مدينة البصرة وجهوا رسالة عاجلة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، طالبوا خلالها بارسال قوات عسكرية للسيطرة على مشروع ميناء الفاو وفتح تحقيق مع شركات محلية تعمل بدلاً عن الشركة الكورية"، فيما لفتوا الى ان "احدى هذه الشركات يديرها المدعو نور زهير وهو احد المتهمين بسرقة اموال الضرائب".واضاف ان "هناك ممن يعملون في تلك الشركات تم تهديدهم باقصائهم او بلغة السلاح في حال تحدثوا عن هذا الأمر".وتابع ان "من ضمن ما نقله اهالي البصرة هو وجود شركات تسيطر على المشروع بقوة السلاح ولا تسمح لأي احد بالاقتراب من هذا الملف الهام".

أهمية المشروع

ولمشروع ميناء الفاو أهمية استراتيجية على العراق، عبر تحريك عجلة الملاحة البحرية، اذ ستكون المدينة الصناعية في منطقة الفاو الأولى في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يكون للمشروع مردودات مالية كبيرة للعراق من خلال نقل وإيصال البضائع والنفط بشكل أسرع من أي وقت مضى كما ستبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 99 مليون طن سنويًا ويهدف فضلاً عن تنشيط قطاع النقل في العراق إلى تنويع طرق الاستيراد والتصدير، وتوقع اقتصاديون أن يحقق الميناء للعراق منافع تقدر بنحو 15 مليار دينار شهريًا عند اكتمال المشروع وعمله بطاقته القصوى.

ومن المقرر إنشاء خط سكة حديد يربط منطقة الخليج عبر الأراضي العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا وهذا ما يضفي عليه أهمية عالمية على مستوى التجارة العالمية.

كما سيتم بناء مخازن للحبوب وأبراج وساحبات هوائية وأحزمة ناقلة عدد 2 و22 رافعة نمطية بطاقات مختلفة ومهابط للطائرات وفتح طرق دولية وإقامة معامل لمعالجة المياه ومحطات للوقود.

كما يعد المشروع حلقة وصل بين دول الخليج العربي التي تعتبر مستهلكًا رئيسيًا للبضائع الأجنبية، كما تعد حلقة وصل مع تركيا التي تعتبر مستهلكًا رئيسيًا للنفط وفي نفس الوقت المصدر الرئيسي للبضائع، لذا من المتوقع أن تصبح منطقة الفاو حلقة وصل تربط العديد من الأطراف مع بعضها.تعطل المشروع

وفي 27 يوليو 2016 عقد مؤتمر استثماري في البصرة لطرح ميناء الفاو الكبير للاستثمار أمام 31 شركة أجنبية ومحلية في مسعى للإسراع بافتتاح الميناء.



ويأتي إعلان طرح المشروع للاستثمار، إثر يأس حكومة البصرة من استكمال تنفيذ المشروع من قبل الحكومة المركزية في بغداد والذي بقي على طاولتها منذ العام 2005 وتم تأجيله مرات عديدة، فبحسب ما جاء على لسان رئيس مجلس محافظة البصرة خلال المؤتمر يوم أمس، فإن "ميناء الفاو الكبير تعطل إنجازه منذ 2009 وحتى الآن لأسباب نجهلها ولكن بعد اليوم لن نسكت على تعطيل المشروع الحيوي".

ومن جملة الأسباب التي أدت لتأجيل المشروع وعدم إنهائه، عدم استقرار الأوضاع في العراق منذ احتلاله في العام 2003 بالإضافة إلى ما تبعه من انخفاض أسعار النفط وما فرضته من ضغوط على الميزانية العراقية التي تعتمد على 95% من إيرادات النفط والوضع السياسي غير المستقر والذي يشهد استقطابات حادة بين الفرقاء السياسين، وانشغال الحكومة بقتال الدولة الإسلامية مع عدم نسيان المصاريف الباهضة التي ترصدها الحكومة لميزانية الدفاع، كل هذه الأمور وغيرها شكلت حافزًا لحكومة البصرة لاتخاذ التدابير اللازمة لتعجيل إطلاق المشروع أفضل من المماطلة فيه أكثر.

لذا فقد تم عرض المشروع للاستثمار عبر عقد شراكة ثلاثي يجمع الحكومة والقطاع الخاص والمواطن، وستكون الإدارة المحلية كمراقب لآلية المفاوضات مع الشركات الاستثمارية للميناء كما ستكون خصمًا لكل شركة يثبت أنها تعمل على تعطيل إتمام المشروع.

وأوضحت التقارير الواردة أن أسهم المشروع المخصص للمواطنين سيتم طرحها لمدة شهر كامل في محافظة البصرة ومن ثم سيتم طرحها للاكتتاب في سوق بغداد المالي وبعدها سيحق لأي مستثمر عراقي أو عربي أو أجنبي الاستثمار في المشروع.

تم عرض مشروع مدينة الفاو الاقتصادية للاستثمار عبر عقد شراكة ثلاثي يجمع الحكومة والقطاع الخاص والمواطن

وفيما يخص الشركة التي ستستلم بناء البنية التحتية من الأرصفة فإنها ستلتزم وفق العقد المعروض بتأمين 85% من إجمالي الكلفة بحيث تدير المشروع لمدة 30- 40 سنة لاسترداد التكاليف من خلال الأرباح وبعدها تتخلى عن حصتها للحكومة العراقية، حيث من المتوقع أن يتم طرح 49% من أسهم المشروع لتمويله عن طرق الشركة المنفذة للمشروع.

المرحلة الأولى للمشروع سيتم فيها بناء ستة أرصفة، خمسة للحاويات ونقل البضائع علمًا أن المكان المخصص لبناء الميناء، يكفي لبناء 80 رصيفًا وسيكون بمقدور المشروع التعامل مع نحو مليوني حاوية سنويًا.

في 6 اكتوبر 2020، وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي، أعلن الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع شركة داي‌وو الكورية المنفذة للمشروع.

لكن وبعد الإتفاق بثلاث أيام، وفي 9 أكتوبر 2020، أعلن قائممقم قضاء الفاو في محافظة البصرة جنوبي العراق وليد الشريفي، عن انتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير.



وقال الشريفي، ان"مدير شركة دايو الكورية في ميناء الفاو اقدم على الانتحار شنقا وتم اكتشاف الحادثة ليلة الامس".



وأضاف: "لا نعلم الاسباب التي دعت مدير الشركة الكورية للانتحار فيما فتحت الاجهزة المختصة تحقيقاً في ملابسات الحادث." وأعلنت الشركة مباشرةً إيقاف العمل في ميناء الفاو الكبير إثر الحادث.الصينوفي 11 ديسمبر 2020، تقدمت الصين بعرضاً إلى العراق بإنشاء خط سكك حديدية وطريق سريع يربطان ميناء الفاو الكبير وتركيا.



سيكون تمويل المشروع بالآجل عبر إيرادته، بالإضافة للعرض الصيني الذي يقتضي بإنشاء وتشغيل الميناء والدفع على 20 عاماً.

كوريا الجنوبية

في 4 يناير 2021، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية دايو للهندسة والإنشاءات توقيعها صفقة بناء منشآت في ميناء الفاو بالبصرة مع الحكومة العراقية بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي.



وقالت دايو إنها توصلت إلى الحصول على هذا المشروع، الذي ستبني بمقتضاه "نفقا ومحطة حاويات وطرقا لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة"، بعد مفاوضات مع الشركة العامة للموانئ العراقية.[4]

وأضاف متحدث باسم الشركة الكورية الجنوبية أن مؤسسته تعاونت مع نظيرتها العراقية "في مشروع بناء الميناء من عام 2013".



وأوضح أنه "في الصفقة السابقة، فزنا بالفعل بعقد قيمته 1.2 تريليون وون لبناء محطة وسور بحري ومنشآت أخرى في الميناء"، مما يرفع "القيمة الإجمالية للصفقتين اللتين حصلت عليهما الشركة (إلى) 4.1 تريليون وون".

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