النزاهة تفتح تحقيقاً في تخصيص محافظ بغداد منزلاً في المنصور لمدير مكتبه (وثيقة)

2022/10/29 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

فتحت هيئة النزاهة الاتحادية، تحقيقاً في تخصيص محافظ بغداد الحالي محمد جابر العطا، منزلاً في منطقة المنصور غربي بغداد لمدير مكتبه.

واظهرت وثيقة صادرة عن الهيئة بتاريخ 18 من الشهر الجاري وحصلت عليها (بغداد اليوم)، السبت، فتحها تحقيقاً في تخصيص محافظ بغداد محمد جابر العطا، منزلاً بمساحة 400 م في منطقة المنصور ببغداد لمدير مكتبه مهند شاكر.

أدناه نص الوثيقة:

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