النقل والإتصالات النيابية توجّه بمنع سفر وزير النفط السابق لتورطه بشبهات فساد

2022/10/29 | 15:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيس لجنة النقل والاتصالات البرلمانية زهرة البچاري، اليوم السبت، توجيهها طلباً رسمياً لمنع سفر احسان عبد الجبار، وزير النفط السابق لتورطه بشبهات فساد وتلاعب بالمال العام..

وأشارت البچاري، في بيان اليوم، إلى “مخاطبتها الجهات المختصة لإصدار منع سفر وفتح تحقيق موسع مع احسان عبد الجبار، وذلك لوجود 68 قضية عليه في محاكم النزاهة، تثبت وجود فساد إداري ومالي وتلاعب كبير في المال العام”.

وأضافت إن “مغادرة الوزير اليوم للوزارة وتخليه من مسؤوليات قانونية، سيحاسب عليها حرصا على المال العام”.

كما أشارت النائب إلى أن “الوزير السابق احسان عبد الجبار، حصل على جوازين سفر لدول أجنبية خلال إستيزاره الوزارة، مقابل تقديم خدمات لتلك الدول ومن خلال الجوازين سيغادر الوطن قريباً، لافتة أنه “على الجهات المختصة إيقاف هروبه ومحاسبته حرصا على المال العام”.

وجرت اليوم السبت مراسم تسلم وزير النفط الجديد حيان عبد الغني مهام عمله من وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار.

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