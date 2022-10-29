وزير الداخلية يلتقي الملاك المتقدم في الوزارة ويصدر توجيهات جديدة.. أهمها!

2022/10/29 | 15:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مؤتمراً موسعاً مع قادة الوزارة ومدراء شرطة المحافظات.ونقل السيد الوزير للحاضرين تحيات وسلام السيد القائد العام للقوات المسلحة.

وأكد الشمري على جميع مفاصل الوزارة “التعاون المشترك لمحاربة آفة المخدرات”، مشيرا الى “ضرورة تنظيم لقاءات أسبوعية لأسر الشهداء والجرحى”، مبيناً أنه “سيكون هناك تقويم لعمل الضباط في وزارة الداخلية، فضلا على اعطاء مدة شهرين لتقويم أداء الوكالات والمديريات”.

ووجه السيد الشمري بـ”تنظيم زيارات مفاجئة للمديريات للاطلاع على أداء العمل”، داعياً أيضاً الى “تفعيل عمل مراكز الشرطة وإعطائها الدور الأمني الحقيقي وقيام مراكز الشرطة بإنجاز الدعاوى المتاخرة”، مؤكدا أن “الأمن يأتي من مراكز الشرطة ويجب أن تكون الرؤيا المستقبلية للأمن من خلال قاطع المسؤولية بإمرة مركز الشرطة”.

وشدد الوزير على أن “يكون القادة قريبين من ضباطهم ومنتسبيهم والاهتمام بمتطلباتهم”.

وأضاف أن “مديرية المرور يجب أن تعمل على توفير انسيابية في الشارع وعدم قطع الطرق للمواكب العسكرية”، موجهاً بـ”التواصل الدائم مع المواطنين لتذليل العقبات”.

المكتب الاعلامي لوزير الداخلية

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