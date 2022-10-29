طلب نيابي بمنع سفر وزير النفط السابق: عليه 68 قضية في محاكم النزاهة

2022/10/29 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيس لجنة النقل والاتصالات

البرلمانية زهرة البچاري، اليوم السبت،

توجيهها طلبا رسميا لمنع سفر احسان عبد

الجبار وزير النفط السابق لتورطه

بشبهات فساد وتلاعب بالمال العام.

وأشارت البچاري في بيان إل

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