2022/10/29 | 16:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة الكمارك العامة، اليوم السبت، بيانا بشأن "سرقة القرن" وتداعياتها الرجعية على الهيئة، فيما أشارت الى أنه سيتم مقاضاة كل من يشهر بالهيئة ومديرها وموظفيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تهدد بمقاضاة المبتزين: لا وجود لما يسمى بـ"الامانات الكمركية") نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تهدد بمقاضاة المبتزين: لا وجود لما يسمى بـ"الامانات الكمركية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).