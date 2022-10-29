هيئة السياحة تغلق إحدى شركات السفر لعدم التزامها بالتعليمات

2022/10/29 | 16:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت هيئة السياحة العراقية التابعة لوزارة الثقافة، اليوم السبت، إغلاق إحدى شركات السفر لعدم التزامها بالتعليمات المتضمنة في إيقاف التعامل مع شركات السفر والسياحة المصرية.

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