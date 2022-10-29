إبراهيموفيتش لـCNN: ميلان فريق شاب ونريد أن نقدم أداءً جيدًا في أوروبا

2022/10/29 | 16:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مقابلة حصرية أجراها مع شبكة CNN، قال اللاعب السويدي المخضرم ، زلاتان إبراهيموفيتش إن على فريق ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم مواصلة الفوز بالمباريات واللعب بذات الطريقة لتحقيق الفوز كما حدث العام الماضي، وأضاف إبراهيموفيتش "علينا أن نكون واقعيين هنا، قبل عامين ، هذا الفريق ميلان ، أعني أن 95٪ من اللاعبين لم يلعبوا في دوري الأبطال وفريقي هو فريق شاب."

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