تصريح نيابي يعطي أملًا قريبا عن موازنة 2023

2022/10/29 | 16:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد مقرر مجلس النواب غريب عسكر، اليوم السبت، أن من اول اهتمامات مجلس النواب وحكومة السوداني هي تشريع وصياغة موازنة عامة تراعي مصالح الشعب العراقي.

وقال عسكر في بيان إن “الحكومة الجديدة ستهتم بإرسال الموازنة العامة في بداية السنة المالية خاصة بعد غياب موازنة عام ٢٠٢٢”.

وأضاف، أن “الوفرة المالية ستساعد على إقرار الموازنة العامة بشكل مميز عن جميع الموازنات السابقة”.

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