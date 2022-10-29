حاولوا خطف طفل.. اعتقال 3 أشخاص في بغداد

2022/10/29 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على (٣) اشخاص لمحاولتهم خطف طفل في بغداد.

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