2022/10/29 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاولوا خطف طفل.. اعتقال 3 أشخاص في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على (٣) اشخاص لمحاولتهم خطف طفل في بغداد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاولوا خطف طفل.. اعتقال 3 أشخاص في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاولوا خطف طفل.. اعتقال 3 أشخاص في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).