العراق يستورد سلعا من ايران بنحو 4 مليار دولار

2022/10/29 | 16:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الإيرانية، السبت 10/29/2022، تصدير اكثر من 7.5...

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