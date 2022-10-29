2022/10/29 | 16:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اكدت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة، السبت...

ظهرت المقالة ممثلية ايران بالأمم المتحدة: أمريكا المتهم الأول في أعمال الشغب أولاً على المسلة.

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