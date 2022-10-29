الأمن الوطني يُطيح بعصابة خطف وقتل في ديالى

2022/10/29 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت،

الإطاحة بعصابة خطف وقتل في ديالى.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "ضمن جهود جهاز الأمن

الوطني الرامية لملاحقة عصابات الخطف

والجريمة المنظمة، تمكن

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