وزير الداخلية يوجه بعدم ‏قطع الطرق أمام أي موكب تابع لأي مسؤول

2022/10/29 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بعدم ‏قطع الطرق أمام أي موكب تابع لأي مسؤول.

وقال إعلام الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري وجه مديرية المرور العامة وعلى راسهم اللواء طارق الربيعي بعدم ‏قطع أي طريق أمام اي موكب تابع لأي احد من المسؤولين ومن ضمنهم وزير الداخلية".

وأكد انه "يجب أن يكون الالتزام بالنظام المروري لأن ثقافة الشعوب تقاس من التزامها بالنظام والتعليمات المرورية".

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