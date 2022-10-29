طلب رسمي بمنع وزير النفط السابق من السفر: 68 قضية فساد ضده وسيغادر بجوازين أجنبيين

2022/10/29 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد أعلنت النائب زهرة البچاري، اليوم السبت، تقديمها طلبا رسميا بمنع سفر وزير النفط السابق احسان عبد الجبار لتورطه بصفقات فساد وتلاعب بالمال العام، مبينة أن عبد الجبار حصل على جوازين اجنبيين مقابل توقيعه صفقات فساد مع تلك الدول. وقالت البجاري في منشور على "فيسبوك" تابعته (بغداد اليوم) إنها "خاطبت الجهات الرسمية والقضائية لإصدار منع سفر وفتح تحقيق موسع مع احسان عبد الجبار وزير النفط السابق وذلك لوجود ٦٨ قضية ضده في محاكم النزاهة تثبت وجود فساد إداري ومالي وتلاعب كبير في المال العام".واكدت البچاري إن "مغادرة الوزير منصبه لن تخليه من مسؤوليات قانونية وسيحاسب عليها حرصا على المال العام".وتابعت ان "عبد الجبار قد حصل على جوازي سفر لدولتين أجنبيتين خلال استيزاره الوزارة مقابل تقديم خدمات لتلك الدول ومن خلال الجوازين سيغادر العراق"، داعية "الجهات المختصة ايقاف هروبه ومحاسبته حرصا على المال العام".

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