2022/10/29 | 16:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Lvm5eaInDWI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنابيب نفطية ومقبرة يعطلان اكمال المرحلة الثانية من طريق رئيس يربط شرق كركوك بغربها.. في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنابيب نفطية ومقبرة يعطلان اكمال المرحلة الثانية من طريق رئيس يربط شرق كركوك بغربها.. في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).