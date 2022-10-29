شاهد بالفيديو.. زلازال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب كوكب المريخ | الشرقية



شاهد بالفيديو.. زلازال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب كوكب المريخ | الشرقية
2022/10/29 | 17:00 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: gUeYVMqXZrY

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