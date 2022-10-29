ديالى.. القبض على عصابة قامت بقتل مواطن يعمل سائق (عجلة تكتك)

2022/10/29 | 17:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن جهود جهاز الأمن الوطني، الرامية لملاحقة عصابات الخطف والجريمة المنظمة، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة ديالى، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، وجهد ميداني إستمر لأيام، من القاء القبض على عصابة خطف مكونة من (٣) أشخاص قامت بخطف وقتل مواطن من أهالي بعقوبة يعمل سائق (عجلة تكتك) ومن ثم تغيير مكان دفنه أكثر من مرة لإخفاء آثار الجريمة.

وقد تمَّ تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون، كما وجرى تسليم جثة المخطوف إلى دائرة الطب العدلي.

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