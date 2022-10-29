مقرر مجلس النواب يؤكد بأن الموازنة العامة المقبلة تراعي مصالح الشعب العراقي

2022/10/29 | 17:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مقرر مجلس النواب غريب عسكر، اليوم السبت، أن من أول اهتمامات مجلس النواب وحكومة السوداني هي تشريع وصياغة موازنة عامة تراعي مصالح الشعب العراقي.

وقال عسكر في بيان، أن “الحكومة الجديدة ستهتم بإرسال الموازنة العامة مطلع السنة المالية خاصة بعد غياب موازنة عام ٢٠٢٢”.

وأضاف، أن “الوفرة المالية ستساعد على إقرار الموازنة العامة بشكل مميز عن جميع الموازنات السابقة”.

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