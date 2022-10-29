2022/10/29 | 17:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل توسع الإدارة الأميركية جهودها لتحقيق اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تعمل الإدارة الأميركية على تحقيق اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تعمل الإدارة الأميركية على تحقيق اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).