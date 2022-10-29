بالوثيقة.. برلماني يقدم طلبا بمنع دخول “التكتك” الى منطقة الغزالية

2022/10/29 | 17:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها عن طلب مقدم من نائب في البرلمان العراقي ييطالب فيه بمنع دخول الدراجات النارية “التكتك” في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد.

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