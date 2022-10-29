(بالصور).. الكرخ يعادل الصناعة والكرخ يفوز على كربلاء

2022/10/29 | 17:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريقا الصناعة والقاسم من دون أهداف في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

وفي الوقت نفسه وفي الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، فاز فريق الكرخ على فريق نادي كربلاء بهدف وحيد سجله اللاعب حسن محمد في الدقيقة (61) من زمن المباراة.

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