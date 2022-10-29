إفشال محاولة خطف طفل أثناء خروجه من المدرسة وسط بغداد

2022/10/29 | 17:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على 3 أشخاص لمحاولتهم خطف طفل في بغداد.

وذكر بيان للوكالة، انه “تمكنت دوريات نجدة بغداد من القبض على (٣) اشخاص يستقلون دراجة نوع (تك تك) لمحاولتهم خطف طفل اثناء خروجه من المدرسة”.

وأضاف “حيث ورد أخبار للسيطرة المركزية بوجود محاولة خطف ضمن منطقة الغزالية، وتم تسليمهم اصولياً الى مركز الشرطة”.

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