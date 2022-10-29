يتعلق بمعبرين شرق العراق.. السوداني يعمل على ملف سري تسلمه الكاظمي قبل يوم من مغادرة المنصب

2022/10/29 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر نيابي، اليوم السبت، حصول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على ملفات مهمة عن نزيف أموال يحدث في اثنين من اشهر معابر شرق العراق، وذلك امتدادا لتقارير سرية تتعلق بالملف تسلمها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قبل مغادرة منصبه بيوم واحد.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، إنه "تم تقديم ملفات غاية في الأهمية لرئيس الوزراء حول السلبيات في معبري مندلي والمنذرية والتي تؤدي إلى نزيف كبير للأموال في اتجاهات متعددة بالاضافة إلى أمور أخرى حساسة للغاية يجب التعامل معها بحزم من خلال قرارات تمنع أن تتحول هذه المرافق الاقتصادية الى ساحات للتجاذبات والصراعات بين قوى متنفذة".

واضاف، ان "السوداني وعد بدراسة ملف المعابر الحدودية سواء في ديالى او بقية المحافظات ولديه بالفعل فكرة واسعة عن خطورة مايحدث فيها في ظل وجود شبكات متنفذة تحاول فرض ارادتها وكسب الاموال بطرق غير قانونية".

واشار الى ان "السوداني بدأ فعليا بتشكيل لجنة سيعلن عنها قريبا حيال ملف المعابر الحدودية وستكون هناك دراسة موضوعية يتم من خلالها وضع خارطة طريق لادارة المعابر وفق اليات تسهم في زيادة ايرادات خزينة الدولة وتدعم الانتاج الوطني وتمنع اغراق الاسواق بالمستورد".

وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد تسلّم تقريرا الاربعاء الماضي، من لجنة التحقيق في ظاهرة فرض الاتاوات بالطرق الخارجية بمحافظة ديالى وذلك قبل يوم واحد من مغادرته المنصب يوم الخميس الماضي.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "لجنة تحقيق غير معلنة مرسلة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبيان حيثيات وجود ظاهرة فرض الاتاوات في بعض الطرق البرية بمحافظة ديالى، اكملت اعمالها مؤخرا ورفعت تقريرا مهما الى مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال يحمل نتائج مهمة"، مشيرا الى ان "اللجنة شكلت بعد تقديم نواب عدة مطالبات الى الكاظمي من اجل التدخل في ملف ظاهرة الاتاوات في بعض الطرق وخطورتها على الامن العام".

وافاد المصدر ان "التقرير سلم بسرية ولا احد يعلم محتوياته"، داعيا الحكومة المقبلة الى "الاستفادة من مضمون التقرير لوضع اليد على تلك العصابات التي تمارس فرض الاتاوات".

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