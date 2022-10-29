اعتقال شخص قام باطلاق النار خلال مشاجرة في بغداد

2022/10/29 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم السبت، عن اعتقال شخص قام باطلاق النار خلال مشاجرة في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "دوريات نجدة الزعفرانية تمكنت من القاء القبض على شخص لقيامه بإطلاق العيارات النارية على احد المواطنين اثر نشوب مشاجرة ضمن منطقة الزعفرانية مما ادى الى اصابته".

وتابعت: "حيث توجهت دوريات النجدة بأمرة مساعد امر قاطع نجدة الزعفرانية أثر سماع صوت إطلاق نار حيث تم نقل الشخص المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج وملاحقة المعتدي وتم اعتقاله".

وأكدت أنه "تم ضبط بحوزته سلاح نوع مسدس، وتم احالته إلى مركز الشرطة بغية إستكمال الإجراءات القانونية بحقه".

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