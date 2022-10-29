3 خيارات أمام نازحي ديالى في إحدى مخيمات كردستان قبل إغلاقه قريبًا

2022/10/29 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف مدير دائرة الهجرة في قضاء خانقين بديالى، علي غازي اغا، اليوم السبت، عن خارطة طريق لاغلاق مخيم في كردستان اغلب نازحيه من محافظة ديالى.وقال اغا لـ(بغداد اليوم)، ان "وفداً رسمياً من وزارة الهجرة زار منطقة كرميان في اقليم كردستان لبحث ملف اغلاق مخيم قورتاو الذي يضم اكثر من 90 اسرة نازحة اغلبها من ناحية السعدية بديالى خاصة وان المنظمات الدولية اكدت بان دعمها للمخيم سينتهي في كانون الاول المقبل".واضاف، ان "الوفد قدم 3 خيارات للاسر النازحة في المخيم وهي العودة الطوعية مع تقديم كل سبل الدعم الممكنة او الانتقال الى مخيم تازه يده القريب منهم او الانتقال الى خارج المخيم والعيش في المنطقة"، لافتاً الى أن "جهود الوزارة تنصب نحو انهاء معاناة الاسر النازحة واسعافها بكل الامكانيات المتوفرة".واشار الى ان "المخيم سيغلق نهاية 2022 بشكل رسمي وسينتقل دعم المنظمات الدولية الى مخيم تازه القريب منه لذا نسعى لحل كل المسائل العالقة قبل نهاية المدة المحددة".

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