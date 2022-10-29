مجلس التعاون الخليجي يندّد بتصريحات وزيرة ألمانية بشأن استضافة قطر كأس العالم 2022

2022/10/29 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ندّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، بتصريحات وزيرة ألمانية بشأن كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر في غضون ثلاثة أسابيع.وكانت الحكومة القطرية استدعت، الجمعة، سفير ألمانيا في الدوحة، […]

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