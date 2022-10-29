2022/10/29 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني ظهر الفنان العراقي، صلاح البحر، اليوم السبت، في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يعتذر فيه من طائفة الصابئة المندائيين، بسبب مفردة “مسيئة” لهم في إحدى أغانيه.وقبل ظهور البحر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صلاح البحر يعتذر من الصابئة المندائيين بسبب مفردة “مسيئة” لهم في إحدى أغانيه..



فيديو المركز الخبري الوطني.

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