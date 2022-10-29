2022/10/29 | 17:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت 10/29/2022، مقر وزارة...

ظهرت المقالة السوداني: النهوض بالقطاع الصحي من أولوية الحكومة الجديدة أولاً على المسلة.

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