2022/10/29 | 17:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، السبت 10/29/2022، إن...

ظهرت المقالة المفوضية: إجراء انتخابات مبكرة تحتاج توفير قانون وموازنة مالية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: إجراء انتخابات مبكرة تحتاج توفير قانون وموازنة مالية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: إجراء انتخابات مبكرة تحتاج توفير قانون وموازنة مالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).